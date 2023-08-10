الدفاع الروسية: التصدي لهجمات بالمُسيرات الأوكرانية على موسكو وكالوجا وسيفاستوبول

الخميس 10/أغسطس/2023 - 09:17 ص

أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الخميس، تصدي الدفاعات الجوية لهجمات بالمُسيرات الأوكرانية في مقاطعتي موسكو وكالوجا ومدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه جرى تدمير طائرتين مسيرتين كانتا تحلقان باتجاه مدينة موسكو باستخدام أنظمة الدفاع الجوي في سماء منطقة "مالوياروسلاف" بمقاطعة كالوجا، وفي منطقة "أودينتسوفا" بمقاطعة موسكو، منوها باعتراض 9 طائرات أخرى باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية بالقرب من مدينة سيفاستوبول بالقرم.

وأضاف البيان أن جميع الطائرات المسيرة التي استهدفت سيفاستوبول فشلت في الوصول لأهدافها وسقطت في البحر الأسود دون وقوع أي إصابات أو أضرار.

ومن جانبه، أعلن عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرتين مسيرتين هجوميتين كانتا تحلقان باتجاه العاصمة، واحدة في مقاطعة كالوجا، والأخرى بالقرب من منطقة الطريق الدائري المركزي بموسكو.