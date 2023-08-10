تعرف على أسعار العملات اليوم الخميس 10 أغسطس 2023

شهدت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه المصري، تباينا ملحوظا خلال بداية تعاملات اليوم الخميس 10 أغسطس 2023، وفق آخر تحديث عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري .

واصلت أسعار الدولار في مصر بداية تعاملات اليوم الخميس 10 أغسطس 2023، الاستقرار مقابل الجنيه المصري على مستوى البنوك العاملة في مصر.

سجل سعر العملة الخضراء في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار في البنك الأهلي المصري في بداية تعاملات اليوم، نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع

سجل العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري بداية اليوم نحو 33.84 جنيه للشراء و 33.98 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني فى البنك المركزي المصري نحو39.26 جنيه للشراء و39.44 جنيه للبيع.

فيما بلغ الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 35.16 جنيه للشراء و 35.32 جنيه للبيع.

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 21.49 جنيه للشراء و 21.59 جنيه للبيع.

سجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 4.27 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

أما بالنسبة لأسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري، بداية تعاملات اليوم الخميس 10 أغسطس، في سوق الصرف المصري، وأكثرها تداولا في مصر (الدينار الكويتي، الريال السعودي، والدرهم الإماراتي) فقد تباينت هي الأخرى من بنك لآخر.

شهدت أسعار الريال السعودي استقراراً ملحوظاً أمام الجنيه المصري خلال بداية تعاملات اليوم.

سجل سعر الريال السعودى مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري 8.21 جنيه للشراء ، و ،8.25 جنيه للبيع،

ثبت سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري عند 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع،

وسجل الريال السعودي في المصرف المتحد نحو 7.95 جنيه للشراء، و8.25 للبيع، مقابل العملة المحلية.

وتباين سعر صرف العملة الكويتية أمام الجنيه في سوق الصرف المصري بشكل ملحوظ ،

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 100.18 جنيه الشراء، و100.64٠ جنيه للبيع

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 99.84 جنيه للشراء، 100 للبيع

وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدينار الكويتي عند 97.30 جنيه للشراء، 101 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع.