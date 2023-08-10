أخر كلام.. اتحاد الكرة يستقر على إقامة دوري المحترفين من دور واحد

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة بشكل رسمي، إقامة دوري المحترفين الموسم المقبل من دور واحد، بعدما أرسل خطابات الى الأندية المشاركة في بطولة دورى المحترفين الموسم المقبل و دورى القسم الثانى (ب) توضح نظام الصعود والهبوط في الموسم المقبل.

وأعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة، تطبيق دورى المحترفين بشكل نهائى فى الموسم المقبل، ليحسم الجدل حول هذا الملف الشائك بعد ماراثون طويل من الاجتهادات والتكهنات، ويهدف اتحاد الكرة من تطبيق دورى المحترفين لتطوير المسابقات وزيادة المنافسة لمصلحة الكرة المصرية.

ويأتى دورى المحترفين في نسخته الأولى، والذى يضم 20 ناديا، وهى وادى دجلة والسكة الحديد والقناة وبتروجت من مجموعة القاهرة، لافيينا وبترول أسيوط والنصر للتعدين ومصر المقاصة من مجموعة الصعيد، وطنطا ودكرنس وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة من مجموعة بحرى.

بالإضافة إلى الثلاثى الصاعد من القسم الثالث، وهي راية ومكادى والنجوم، بالإضافة إلى حرس الحدود وأسوان الهابطة من الممتاز، وفريقى بروكسى والمصرية للاتصالات الصاعدان من الدورة الثلاثية.