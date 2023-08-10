اليمن والأمم المتحدة يبحثان الجهود المبذولة لتحقيق السلام

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد بن مبارك أمس الأربعاء مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية والجهود المبذولة لتحقيق السلام.

وجدد بن مبارك - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - التأكيد على موقف الحكومة اليمنية الداعم لمساعي تحقيق السلام، مشددا على أن الحكومة تعمل كل ما يمكن لرفع المعاناة عن الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته لإحلال السلام الشامل والعادل وفقًا للمرجعيات المتفق عليها.

وحذر من تبعات الحرب الاقتصادية لمليشيات الحوثي على الوضع الإنساني المتردي وضرورة اتخاذ موقف أممي ودولي حازم إزاء تلك الممارسات.