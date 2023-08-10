وزير الخارجية الأردني: الأردن ورواندا ملتزمتان بالعمل لتعزيز التعاون

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي أن الأردن ورواندا ملتزمتان بالعمل لتعزيز التعاون بينهما.

وكشف الصفدى - فى مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره وزير الخارجية والتعاون الدولى الرواندى فنسنت بيروتا، بمقر وزارة الخارجية الأردنية الأربعاء - أن الأردن وروندا اتفقا على إعفاء مواطني البلدين من تأشيرات الدخول، لافتا إلى أن الأردن وروندا وقعا 10 اتفاقيات، حيث يسير البلدان باتجاه تعزيز تعاون في مختلف المجالات.

وقال الصفدي: "لقاء اليوم هو استكمال لمحادثات كانت في فبراير 2023، التي ركزت على زيادة التعاون بين البلدين في القطاعات الدفاعية والاقتصادية والاستثمارية والسياحية"، مشيرا إلى أن رواندا من الدول الفاعلة في "اجتماعات العقبة".

بدوره، قال وزير خارجية رواندا إنّ بلاده سيكون لها تمثيل دبلوماسي في عمّان في الفترة المقبلة، معتبرها خطوة هامة لاستمرار التعامل والمضي قدما في التعاون في مجالات ذات الاهتمام المشترك.

ونوه إلى أنه تم الحديث عن الهدف المشترك بين الأردن ورواندا، ولعب دور بناء في عملية السلام، وجلب الأمل والاستقرار لأقليمينا.

ووقع الصفدي وبيروتا، اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر العادية، ومذكرتي تفاهم بشأن التعاون في مجال التدريب الدبلوماسي بين وزارتي خارجية البلدين، وأخرى في مجال التعاون السكاني والتنمية الحضرية، بين الحكومة الأردنية ورواندا.