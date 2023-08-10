«مرتضى» يتراجع: شيكابالا موهوب وأنا أكثر من دعمه في الزمالك

توقف مرتضى منصور رئيس الزمالك الصادر حكم قضائي بعزله مؤخرًا، عن الهجوم على شيكابالا وذلك بعدما أصدر الفهد الأسمر بيانًا ناريًا في الساعات الماضية.

وخرج «منصور» بتصريحات جديدة إعلامية أمس الأربعاء، قال فيها، "شيكابالا لاعب موهوب، وأنا أكبر داعم له في نادي الزمالك، وأتمنى أن يركز في المستطيل الأخضر فقط حتى يستمر مع الزمالك سواء عام أو عامين أو ثلاثة مقبلين.

وكان «منصور» قد شن هجومًا ناريًا على شيكابالا ووصفه بأنه الابن المدلل للمدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق، وقام شيكابالا بالرد على مرتضى معتبرها السبب في المشاكل التي يمر بها نادي الزمالك في الفترة الماضية.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 20 يومًا عقب مشاركة الأبيض في البطولة العربية على أن يعود الفريق للتدريبات يوم 25 أغسطس الجاري استعدادا للموسم الجديد.

ويعد موسم الزمالك المنقضي من أسوأ مواسمه التاريخية، حيث بدأ الفريق الموسم بخسارة السوبر المصري السعودي أمام الهلال السعودي، ثم خسر السوبر المصري أمام الأهلي، ثم خرج من دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات، ثم خرج من بطولة كأس الرابطة، ثم خرج من كأس مصر في النسخة الأخيرة من نصف النهائي أمام بيراميدز، ثم انسحب من خوض السوبر المصري، ثم خسر الدوري المصري رسميا لصالح الأهلي، ثم خرج منذ أيام قليلة من البطولة العربية للأندية من دور المجموعات.