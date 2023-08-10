رئيس المهرجان القومي للمسرح يمنح شهادات للمشاركين في الورشة الفنية.. صور

منح رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري الفنان محمد رياض، ومديره الفنان ياسر صادق، مساء أمس الأربعاء، شهادات مشاركة وتميز واجتياز لكل المشاركين في الورش من الشباب، بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، بحضور المدربين المشرفين عليها وهم: الفنان أحمد مختار، والفنان خالد عبد السلام، والفنان صفوت حجازي، والفنان شادي سرور، والدكتور عمرو عبد الله.

بلغ عدد المشاركين في الورش خلال الدورة السادسة عشر أكثر من 140 متدربا من كل الأعمار، وقال الفنان محمد رياض رئيس المهرجان، إن إدارة المهرجان حرصت هذا العام على أن يكون المتدربين على أعلى مستوى من الكفاءة العلمية، وقدمت إدارة المهرجان كل ما في وسعها من جهد لكي يحصل المتدربين على أكبر قدر من المعلومات في الورش الفنية.

ووجه رياض، أيضا الشكر لكل القائمين على المجهود الرائع في هذه الورش.

ومن جهته قدم الفنان القدير ياسر صادق مدير المهرجان، الشكر لرئيس المهرجان الفنان محمد رياض، الذي بذل أقصى ما في جهده في هذه الدورة العظيمة المختلفة نوعيا عن كل الدورات السابقة.

بدأت الورش الفنية الثلاث هذا العام قبل أيام مهرجان المسرح المصري الفعلية بخمسة عشرة يوما لكي يحصلوا على أكبر عدد من التدريبات الفنية، حيث بلغ عدد المتقدمين لهذه الورش الفنية الثلاث حوالي ٧٠٠ في كل ورشة وتم تصفيتهم واختيار المؤهلين للمشاركة بشروط وضوابط وضعها المدربين.

حضر لحظات التكريم لفيف من الإعلاميين والصحفيين منهم: الناقد المسرحي محمد الروبي، والكاتبة الصحفية رشا عبد المنعم، ومنسق عام المهرجان ماجدة عبد العليم، والمخرج السينمائى أشرف فايق، والناقد المسرحي باسم صادق، ومنسقي الورش بمهرجان المسرح المصري، هبة الله السيد، وسامر طارق ورئيس اللجنة الإعلامية المخرج والكاتب جمال عبدالناصر.

المهرجان القومي للمسرح المصري، انطلق يوم 29 يوليو ويستمر حتى 14 أغسطس الجاري، ويعد المهرجان حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواة والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان.

ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.