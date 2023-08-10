رضا فرحات: المجالس الشعبية المحلية عصب الدولة وإحدى الأدوات المهمة في العمل المحلي والتنفيذي

قال الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر ومحافظ القليوبية والإسكندرية السابق إن غياب المجالس المحليه له تأثير سلبي كبير جدا لان المجالس الشعبيه المحليه هي احدى الادوات المهمه في العمل المحلي والعمل التنفيذي وتكمل مهام السلطه التنفيذيه للمحافظين ورؤساء المدن والوحدات المحليه ويقال عنها انها عصب الدوله واذا كان المجلس المحلي قويا فانه يساعد المحافظ في اقرار الخطط الاقتصاديه وخطط التنميه وداعم للمحافظ في توصيل مطالب المواطنين وحلها على مستوى القرى والمراكز والمحافظات.

واضاف فرحات خلال لقاءه ببرنامج "مساء دي إم سي" حول قراءة نتائج نقاشات المحليات وعودة تشكيل المجالس المحلية إن «المجالس الشعبية المحلية هي إحدى الأدوات المهمة في العمل المحلي والعمل التنفيذي، لأن دستور 2014 أدرج المجالس المحلية كإحدى أذرع السلطة التنفيذية مع أنها أداة بها شيء من الرقابة ولكنها تكمل مهام السلطة التنفيذية.

وأضاف: «المجلس أيضا يمنع توغل السلطة التنفيذية لأنه إذا كان هناك مجلس محلي لا يجوز للمحافظ أن يتصرف في أراضي أو ممتلكات المحافظة إلا بعد العودة للمركز المحلي وأدوات الرقابة نفسها مثل الأسئلة وطلبات المحاضر وطلبات المناقشة».

وتابع فرحات: من 2011 الى الان هناك فئة عمرية من الشباب لم تمارس العمل السياسي ولم تعلم ما هو العمل السياسي وانا اشبهها بالمرحله الابتدائيه لابد ان التحق بها قبل ان نذهب الى المرحله الاعداديه ثم الثانويه واخرها مجلس النواب ومجلس الشيوخ واذا لم تمر هذه الفئه سنفاجئ بها في مجلس النواب.