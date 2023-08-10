الولايات المتحدة تفرض عقوبات على أفراد وكيانات بيلاروسية

فرضت الولايات المتحدة يوم الأربعاء، عقوبات على ثمانية أفراد وخمسة كيانات في بلاروسيا، بزعم "تقويض الديمقراطية" في البلاد ودعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا.

وفرضت الولايات المتحدة أيضا قيودًا على التأشيرات على 101 من "مسؤولي النظام والشركات التابعة لهم لتقويض أو إلحاق الضرر بالمؤسسات الديمقراطية في بيلاروسيا"، بما في ذلك العديد من القضاة "المسؤولين عن إصدار أحكام ذات دوافع سياسية" ضد البيلاروسيين، لممارسة حرياتهم الأساسية، وفق بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية.

وكررت الولايات المتحدة، دعوتها للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين، البالغ عددهم 1500 سجين.