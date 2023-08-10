«النواب العراقي» يؤكد ضرورة التنسيق الدولي في ملاحقة الفاسدين

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي، إلى ضرورة التواصل والتنسيق مع الجانب الدولي في مجال ملاحقة الفاسدين والمطلوبين واسترداد الأموال.

وشدد المندلاوي - خلال لقائه مع رئيس هيئة النزهة القاضي حيدر حنون ، وفقا لقناة السومرية نيوز الإخبارية - على أهمية حسم الملفات التي تشغل الرأي العام بأسرع وقت ممكن، والعمل على استرداد الأموال مع المطلوبين لتعزيز ثقة المواطن بمؤسساته الرسمية، مثمنا جهود هيئة النزاهة في متابعة ملفات الفساد الكبرى والأموال الناتجة عن هذه العمليات داخل وخارج العراق.

ودعا النائب الأول إلى ضرورة التواصل والتنسيق مع الجانب الدولي في مجال ملاحقة الفاسدين والمطلوبين واسترداد الأموال، وأهمية توثيق التعاون بين المجلس والهيئة بشأن ملفات الفساد التي تنظر فيها اللجان النيابية خصوصاً لجنة النزاهة.

وأكد دعم رئاسة المجلس لعمل الهيئة، وحرصها على تشريع القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، وضرورة إقامة دورات وورش وفعاليات لتعزيز مهارة النواب في مجال محاربة الفساد وكذلك ما يتعلق بموظفي المجلس والهيئة.