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الخميس 10 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إصابة 56 شخصًا نتيجة انفجار في مصنع قريب من موسكو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أسفر انفجار ضخم في بلدة "سيرجيف بوساد" الروسية، شمال شرقي العاصمة، عن إصابة 56 شخصًا.
وذكرت السلطات الروسية أن الحادث وقع في مستودع لتصنيع الألعاب النارية، مبينة إصابة خمسة أشخاص بالخطيرة ووفاة موظفة متأثرة بجروحها.
وتفيد النتائج الأولية بأن عدم اتخاذ احتياطات السلامة هو السبب وراء وقوع الحادث.

موسكو انفجار في مصنع إصابة 56 شخص ا