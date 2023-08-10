بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الأربعاء، على انخفاض مؤشرها العام بمقدار 64.4 نقاط ليبلغ مستوى 35.7182 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 06.0 %.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 5.220 مليون سهم، بقيمة 7.42 مليون دينار كويتي نتيجة تنفيذ 12038 صفقة نقدية.

وصعد مؤشر السوق الرئيسي 96.63 نقطة، ليبلغ مستوى 64.5759 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 12.1 في المئة، من خلال تداول 3.97 مليون سهم، عبر 3884 صفقة نقدية بقيمة 9.7 ملايين دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الأول 02.29 نقطة، ليبلغ مستوى 15.7916 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 37.0 في المئة، من خلال تداول 15.123 مليون سهم، عبر 8154 صفقة بقيمة 8.34 مليون دينار كويتي.

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 2.103 نقاط، ليبلغ مستوى 49.5766 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 8.1 في المئة، من خلال تداول 6.83 مليون سهم عبر 3194 صفقة نقدية بقيمة 12.7 ملايين دينار كويتي.