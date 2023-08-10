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الخميس 10 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بوتين يجري محادثة هاتفية مع رئيس أوزبكستان

بوتين ونظيره الأوزبكي
بوتين ونظيره الأوزبكي
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أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع نظيره الأوزبكي، شوكت ميرضيائيف، بحثا خلالها تعزيز العلاقات المتبادلة والشراكة الاستراتيجية بين موسكو وطشقند، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وجاء في بيان الكرملين أن "الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أجرى محادثة هاتفية مع رئيس أوزبكستان، شوكت ميرضيائيف، وناقشا آفاق العلاقات وكذلك الشراكة الاستراتيجية بين موسكو وطشقند".

وأضاف البيان أن "قضايا موضوعية نوقشت من أجل المزيد من تطوير العلاقات الروسية الأوزبكية للشراكة الاستراتيجية، كما تم الاتفاق على تكثيف الاتصالات الثنائية على مختلف المستويات".

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