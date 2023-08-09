الكشف الطبي على أعضاء الوفد في يوم طبي ضمن ”100 يوم صحة” بالفيوم

نظمت اللجنة العامة لحزب الوفد بالفيوم، بالإشتراك مع مديرية الصحة بالمحافظة، يوم طبي، لتوفير الكشف الطبي المجاني، على أعضاء الحزب وذويهم من اللجان المركزية، والمواطنين، ضمن المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة"، بالمقر الرئيسي للحزب بعمارة الأوقاف أعلى محلات عمر أفندي بشارع البحر بالفيوم، مساء أمس.

أقيم اليوم الطبي، تحت رعاية الدكتور صابر عطا، رئيس اللجنة العامة للحزب بالفيوم، عضو الهيئة العليا بالحزب، والدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتور هاني أنور، مدير الإدارة الطبية ببندر الفيوم، وبحضور المسؤول عن مكتب خدمة المواطنين بحزب الوفد بالفيوم.

شملت خدمات اليوم الطبي، عدد من الخدمات الطبية، منها الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة من السكر وضغط الدم، والكشف المبكر عن الأورام، وتقديم التطعيمات الخاصة بفيروس "كورونا"، ووجود طبيب بشري، وطبيب أسنان، مع فريق طبي متخصص للاستفسار والكشف الطبي على الأعضاء والمواطنين.

وأقيمت ندوات تثقيفية للحضور، من قبل أعضاء الفريق الطبي، في مبادرة "كل ثانية حياة"، وعن مرض الإيدز وأسباب الإصابة به، وكيفية الوقاية منه، والتعامل مع المصابين به، كما شملت ندوة تثقيفية عن خطورة اللحوم المصنعة، وكيفية تناول الأغذية الصحية، والحماية من الإصابة بالسرطان بأنواعه، بسبب الممارسات السيئة في الغذاء، ودار نقاش بين الحضور، وأعضاء الفريق الطبي، في هذه القضايا الصحية، ووجه قيادات الحزب بالفيوم، الشكر للفريق الطبي، واتفقا على إقامة ندوة توعوية موسعة في أقرب وقت ممكن.

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