البطولة العربية.. الهلال السعودي يتخطى الشباب بـ10 لاعبين ويتأهل للنهائي

نجح فريق الهلال السعودي، مساء اليوم الأربعاء، في تخطي مواطنه الشباب في دور نصف نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية) 2023، بالفوز عليه بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية.

وفاز الهلال على الشباب بنتيجة 3-1 في نصف نهائي البطولة العربية، ليتأهل إلى نهائي المسابقة ويضرب موعدًا مع النصر السعودي، حيث تقام المباراة النهائية يوم السبت المقبل الموافق 12 أغسطس 2023.

وبالرغم أن الزعيم أكمل مباراته ضد الشباب منقوصًا منذ الدقيقة 25، إلا أنه استطاع بـ10 لاعبين التغلب على مواطنه، وأحرز لاعبيه هدفين، بعد حالة الطرد، إذ أشهر الحكم الدولي المصري أمين عمر، البطاقة الحمراء المباشرة في وجه حارس مرمى زعيم آسيا عبدالله المعيوف، وذلك بعدما تصدى لانفراد من لاعب الشباب ولمس الكرة بيده من خارج منقطة الجزاء.

وأنهى الهلال، الشوط الأول من اللقاء، متقدمًا بثنائية دون رد، أحرزها محمد كنو في الدقيقة التاسعة منذ بداية اللقاء من صناعة البرتغالي روبن نيفيز، وعزز البرازيلي مالكوم تقدم الزعيم بهدف ثان في الدقيقة 45+3 من صناعة سافيتش.

وفي الشوط الثاني، قلص صديق الأمس عدو اليوم، جوستافو كويلار، لاعب الهلال السابق والشباب الحالي، النتيجة لصالح فريقه بهدف في الدقيقة 56، قبل أن يؤكد عبدالله الحمدان فوز الأزرق، بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة الخامسة بدلًا من الوقت الضائع، لينتصر الهلال على الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف ويبلغ نهائي البطولة العربية لملاقاة النصر السعودي.