البطولة العربية.. رونالدو أفضل لاعب في مباراة النصر السعودي والشرطة العراقي

حصد أسطورة كرة القدم البرتغالية، كريستيانو رونالدو، جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه النصر السعودي ضد الشرطة العراقي، التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد مدينة الملك سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في إطار منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية) 2023.

وقاد رونالدو، النصر لعبور الشرطة في نصف نهائي البطولة العربية، بعدما سجل هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 75، ليتأهل العالمي لنهائي المسابقة، منتظرًا الفائز من مباراة نصف النهائي الثاني بين الهلال والشباب السعوديين.

وتسلم صاروخ ماديرا، جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعدما أسهم في قيادة فريقه للتأهل لنهائي البطولة العربية، المقامة على أراضي المملكة العربية السعودية.

وتواجد كريستيانو رونالدو في تشكيل النصر الأساسي أمام الشرطة العراقي، رفقة السنغالي ساديو ماني، والبرازيلي أندرسون تاليسكا. كما تواجد كل من، سيكو فوفانا، بروزوفيتش، وأليكس تيليس كأساسيين منذ بداية المواجهة.