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الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

مايكل سينكو: سعيد بإطلاق مجموعتي الجديدة في مهرجان العلمين

مايكل سينكو
مايكل سينكو
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أعرب مصمم الأزياء العالمي مايكل سينكو عن سعادته بتواجده في مصر، وإطلاق أحدث مجموعة أزياء له من مدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات المهرجان الأكبر في الشرق الأوسط.

وقال خلال المؤتمر الصحفي منذ قليل: المجموعة الجديدة مستوحاة من الحضارة المصرية التي طالما ألهمت مصممي الأزياء من جميع أنحاء العالم. وأضاف: هذه المرة الأولى التي أزور فيها العلمين الجديدة، وانا سعيد بما رأيته. 
وعن ارتداءه الدائم نظارة شمس، “قال: انا انسان خجول للغاية، والنظارة تساعدني على التعامل في مثل تلك المواقف”. 
فيما قال د. سيد على، الشريك المؤسس لمايكل سينكو خلال المؤتمر الصحفي لعرض الأزياء إنه من اللحظة الأولى لتأسيس علامات مايكل سينكو في دبي للأزياء الفاخرة والأزياء الجاهزة، وكذلك المجوهرات وهو يحلم باللحظة التي يطلق فيها العلامة في مصر لذلك هو سعيد جدا بهذه الفرصة وعرض الأزياء في العلمين.
 

مايكل سينكو العلمين الجديدة مصمم أزياء مهرجان العلمين الجديدة