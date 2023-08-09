وزير خارجية أمريكا يدعو لتبني مجتمع عالمي أكثر شمولًا

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء لتبني مجتمع عالمي أكثر شمولًا يحقق فيه السكان الأصليون تطلعاتهم في ذكرى احتفاليات اليوم الدولي للأمم المتحدة للشعوب الأصلية في العالم.

وقال الوزير الأمريكي -وفقا لما أورده الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية- "بالنيابة عن الولايات المتحدة، أتقدم بأطيب تمنياتي في هذا اليوم التذكاري السنوي إلى الشعوب الأصلية في جميع أنحاء العالم".

وأضاف "نحن ندرك ونحتفل بالثقافات واللغات والموروثات النابضة بالحياة للشعوب الأصلية"، معربا عن تقديره لمساهماتهم المستمرة والدائمة في رفاهية كوكبنا.

وأشار الى أن هناك أكثر من 5000 ثقافة وما يقدر بـ 7000 لغة حيث تقدم مجتمعات السكان الأصليين منظورات فريدة وتنوعًا ثريًا وأجيالًا من المعرفة لمواجهة العديد من التحديات التي تواجه كوكبنا اليوم.

ولفت إلي أنه على الرغم من تاريخها الغني وإسهاماتها، تظل الشعوب الأصلية من بين المجتمعات الأكثر تهميشًا في العالم.

وقال وزير الخارجية الامريكي "تقع على عاتقنا مسؤولية جماعية تتمثل في تبني مجتمع عالمي أكثر شمولًا يحقق فيه السكان الأصليون تطلعاتهم ويتم دعوتهم للمساهمة بخبراتهم للمساعدة في تشكيل عالم أكثر أمانًا وصحة وشمولية واستدامة لجميع الشعوب".