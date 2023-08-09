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الأربعاء 09 أغسطس 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش اللبناني: القبض على 15 لبنانيا و31 سوريا لقيامهم بالتحضير لهجرة غير شرعية لأوروبا

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
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أعلن الجيش اللبناني احباط عمليات هجرة غير شرعية عبر البحر باتجاه أوروبا أثناء التحضير لها في عدة مناطق بالشمال اللبناني، فيما ألقى القبض على 15 لبنانيا و31 سوريا لتورطهم في العمليات.

وأكد الجيش اللبناني - في بيان اليوم الأربعاء - أن المتابعة والتقصي لعمليات تهريب البشر عبر السواحل اللبنانية الشمالية باتجاه أوروبا، أسفرت عن قيام مديرية المخابرات في بلدات ببنين والميناء ودير عمار وسلعاتا والمنية بإلقاء القبض على 15 لبنانيا و31 سوريًّا لقيامهم بالتحضير لتهريب أشخاص عبر البحر بطريقة غير شرعية على متن مجموعة من المراكب.

وأضاف أن التحقيق بدأ مع المتهمين بإشراف القضاء المختص.

أوروبا الجيش اللبناني تهريب البشر