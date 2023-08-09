من بينهم نيمار وفيراتي.. إنريكي يستغنى عن 5 نجوم من فريق باريس سان جيرمان

كشفت إعلامية فرنسية اليوم الأربعاء، أن الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، والمدير الرياضي للنادي لويس كامبوس، قد اجتمعا مع مجموعة من لاعبي الفريق، من بينهم نيمار جونيور وماركو فيراتي، وأعلموهم بعدم حاجة الفريق إليهم في الموسم الجديد.

وكشفت شبكة قنوات "RMC SPORT"، أنه إضافة إلى نيمار وفيراتي، حضر كل من هوغو إيكيتيكي وريناتو سانشيز وخوان برنات الاجتماع الخاص مع إنريكي وكامبوس، وتم إبلاغهم أيضًا بعدم دخولهم في مخططات المدرب للموسم الجديد، ما يجعلهم أيضًا أمام حتمية البحث عن فريق أخرى يلعبون لها، بعدما تم تفضيل أسماء أخرى عليهم.

وتأتي هذه الأخبار في ظل الحديث الذي عاد مؤخرًا عن رغبة نيمار في العودة إلى برشلونة، بالإضافة إلى اهتمام الهلال السعودي بخدمات الدولي الإيطالي فيراتي، حيث بات خروج الثنائي من باريس أمرًا قريبًا من التحقق، لتتواصل المفاجآت داخل النادي الباريسي، الذي يعيش أزمات متتالية، بدأها نجم الفريق الأول، كيليان مبابي بعد نهاية الموسم الماضي.



وأكدت "RMC" أن الخماسي المذكور قد غاب عن اليوم الإعلامي المعتاد الخاص بالدوري الفرنسي، كما أشارت إلى أن نيمار وفيراتي قد غابا عن التدريبات الأخيرة للفريق صباح اليوم، وهذا ما يزيد من احتمال رحيلهما هذا الصيف صوب وجهات جديدة، ليتواصل مسلسل نزيف النجوم من النادي الباريسي واحدًا تلو الآخر.

وارتبط اسم نيمار مؤخرًا بالعودة إلى برشلونة؛ لكن المشكلات الاقتصادية التي يواجهها النادي الكتالوني تحول دون قدرته على ضم اللاعب سواء في صفقة نهائية أو بنظام الإعارة، فيما قالت تقارير صحفية، إن هناك أندية من الدوري الأمريكي تسعى للتعاقد مع نيمار، ليكون النجم الجديد في دوري "MLS" إلى جانب ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي.

من ناحية أخرى، يواصل الهلال السعودي سعيه وراء حسم صفقة فيراتي هذا الصيف، وذلك عكس رغبة اللاعب الذي يريد البقاء في أوروبا؛ لكن خروجه من مخططات إنريكي قد يجعل مصيره ليس بيده، وقد يرضخ لقبول عرض الهلال هذا في حال ما قدّم عرضًا ماليًا مناسبًا إلى النادي الباريسي مقابل إتمام الصفقة.