ألمانيا: دعمنا مشاريع إزالة الألغام في العراق بأكثر من 100 مليون دولار

كشف القائم بأعمال السفارة الألمانية في بغداد ماكسيميليان راش، عن أن بلاده دعمت مشاريع إزالة الألغام في العراق بأكثر من 100 مليون دولار.

وقال راش - خلال حفل إطلاق الخطة الاستراتيجية الوطنية للأعمال المتعلقة بالألغام حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) - "إن بلاده كانت ولا تزال مساهما فاعلا في جهود إزالة الألغام بالعديد من المناطق في العراق"، مشيرا إلى أن المانيا بدأت عام 2016 بتمويل وتنفيذ مشاريع إزالة الألغام بأكثر من 100 مليون دولار في العراق فقط".

وأضاف، أن" عملية إزالة الألغام تحتاج إلى جهود حثيثة وعمل مستمر وخلال السنوات الماضية تمت إزالة الكثير منها، مشيرا إلى أن بلاده لن تترك العراق وحده في صراعه الطويل مع إزالة الألغام وستستمر بالدعم وتعضيد جهود استقرار العراق، لافتا إلى وجود استجابة فاعلة للحكومة العراقية في شتى المجالات ومنها إزالة الألغام".

ولفت، إلى أن" الحكومة العراقية خصصت 16 مليون دولار لتمويل إزالة الألغام في البلاد"، متوقعا مضاعفة المبلغ المخصص لإزالتها"، مشيرا إلى أن شركاء العراق والمانحين مستمرون في تقديم الدعم والمشورة في إزالة الألغام.