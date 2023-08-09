رصدت عدسة “البوابة نيوز” فعاليات ندوة تكريم الفنان رياض الخولي ضمن فعاليات الدورة السادسة عشر من المهرجان القومي للمسرح ، حيث حرص على حضور ندوة تكريمه عدد من نجوم الفن والمسرح ومن أبرزهم الفنان محمد رياض.
وتستمر فعاليات الدورة السادسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، حتى 14 أغسطس الجاري، والتي تحمل اسم الفنان عادل إمام، وذلك احتفاءً بمسيرته الفنية؛ ويشارك بها 37 عرضًا مسرحيًا من مختلف جهات الإنتاج الحكومية، والخاصة، والمستقلة.
البوابة ستار
بالصور.. ندوة تكريم رياض الخولى بحضور محمد رياض
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رصدت عدسة “البوابة نيوز” فعاليات ندوة تكريم الفنان رياض الخولي ضمن فعاليات الدورة السادسة عشر من المهرجان القومي للمسرح ، حيث حرص على حضور ندوة تكريمه عدد من نجوم الفن والمسرح ومن أبرزهم الفنان محمد رياض.
رصدت عدسة “البوابة نيوز” فعاليات ندوة تكريم الفنان رياض الخولي ضمن فعاليات الدورة السادسة عشر من المهرجان القومي للمسرح ، حيث حرص على حضور ندوة تكريمه عدد من نجوم الفن والمسرح ومن أبرزهم الفنان محمد رياض.