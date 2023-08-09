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الأربعاء 09 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أمانة المرأة بالشعب الجمهوري بالدقهلية تطلق أولى فعالياتها للتدريب على الحياكة والتفصيل

جانب من التدريب
جانب من التدريب
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انطلقت اليوم الأربعاء اولى الفعاليات التى تنظمها أمانة المرأة بحزب الشعب الجمهورى فى محافظة الدقهلية بقيادة ريهام محفوظ أمينة المرأة لتدريب السيدات والفتيات على المهن المختلفه منها مهنة الحياكة والتفصيل.
جاء ذلك بناءاً على توجيهات المهندس حازم عمر رئيس الحزب وأحمد ابوهشيمه نائب رئيس الحزب واللواء محمد صلاح أبو هميلة الأمين العام للحزب و رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب وأحمد الألفي الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية والنائب اسامه عبد العاطى امين المحافظه وعضو مجلس النواب ومحمد حموده أمين التنظيم.
فيما قامت ريهام محفوظ أمينة المرأة بالدقهلية باختيار عدد من السيدات والفتيات من الأسر الأولى بالرعاية ومن مستحقى معاش تكافل وكرامة لتدريبهم مع عدد من المهن المختلفه .
فيما جاء اولى فعاليات التدريب اليوم لعدد ٣٠ سيدة وفتاة لتدريبهم على مهنة الحياكة والتفصيل وذلك داخل مقر الحزب بمدينة المنصورة .
ومن جانبها أكدت أمينة المرأة أن التدريب سيستمر لمدة شهر عبارة حصتين كل اسبوع كل حصة تستمر لمدة ٤ ساعات يتم خلالها تدريب المتدربات على الحياكه والتفصيل  من اول قص ورسم البترون لتكتسب المتدربة حرفه تساعدها على ظروف المعيشية .

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الدقهلية الشعب الجمهوري تدريب السيدات تكافل وكرامة محافظة الدقهلية