خالد عكاشة: روسيا تخلق صراعات في إفريقيا لتهديد جنوب أوروبا

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن هناك تحفظًا على تدخل منظمة "الإكواس" التي تضم دول غرب إفريقية في النيجر لإعادة رئيس النيجر الذي تم الانقلاب عليه من قبل جميع الأطراف الدولية، لأن هذا التدخل سيؤدي إلى تفجر الأوضاع بصورة كبير، والمنطقة تموج بصراعات تحتية كبيرة جدًا.

ولفت "عكاشة"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج " المشهد"، المذاع على فضائية ""ten ، مساء الأربعاء، إلى أن قائد الحرس الجمهوري في النجير قام بالانقلاب العسكري على رئيس النيجر، بالتنسيق مع كافة قيادات الجيش، وهذا الأمر تم الإعلان عنه خلال ساعتين، وهو ما يؤكد بأن الانقلاب لم يكن مخطط من قبل قائد الحرس بمفرده مثلما قيل.

وأشار إلى أن منظمة "الاكواس" قامت قام بتأجيل اجتماعها إلى الغد، لأنها تريد البحث عن شكل توافقي لحل الازمة في النيجر، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة قامت بإرسال أحد سفرائها القدامى إلى المنطقة لبحث تداعيات الانقلاب العسكري في النيجر.

ولفت إلى أن المزاج الشعبي في النيجر ضد النفوذ الفرنسي، وهناك نوعًا من الإستغلال الروسي لهذا الأمر، بسبب رغبة روسيا في خلق نوع من الصراعات في القارة السمراء لتهديد جنوب أوروبا .

