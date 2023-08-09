خبير: أمريكا خصصت 55 مليار دولار لمواجهة النفوذ الصيني في إفريقيا

قال الدكتور أيمن سمير، خبير العلاقات الدولية، إن هناك تكالبًا دوليًا على القارة السمراء، من أجل تصفية القوى القديمة في إفريقيا مثل فرنسا، حيث يوجد تنازع بين أمريكا والصين وروسيا والهند على التواجد في إفريقيا.

وتابع "سمير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن هناك قبولاً لروسيا والصين في القارة السمراء، لأن هذه الدول لم تستعمر الدول الإفريقية ، وليس لهما أي مشروطيه سياسية عند تقديم أي مساعدة تنموية، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي الذي يشترط بعض الأمور السياسية.

ولفت إلى أن هناك نوعًا من العداء في القارة السمراء تجاه فرنسا ، بسبب التاريخي الاستعماري لفرنسا، خاصة وأن باريس تشتري المواد الخام من الدول الإفريقية بأموال بخسة مثل اليورانيوم من النيجر.

وأشار إلى أن الصين هي الشريط التجاري الأول لإفريقيا بحجم تجارة تجاوز الـ250 مليار ديور، وهذا الميزان يصب لصالح الصين بنسبة 60%، مضيفًا أن الولايات المتحدة خصصت 55 مليار دولار لمساعدة بعض الدول الإفريقية خلال الخمس سنوات المقبلة، في اطار العمل على توسيع النفوذ الأمريكي في إفريقيا، ومواجهة النفوذ الصيني.