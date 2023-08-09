رسميًا.. ثالث أفضل لاعب في المونديال ينضم إلى القادسية

أعلن نادي القادسية السعودي، اليوم الأربعاء، تعاقده رسميًا مع الأرجنتيني لوسيانو فييتو، في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورحل فييتو عن الهلال السعودي بنهاية الموسم المنصرم 2022-2023 بعد انتهاء عقده، ليقترب بعدها من العودة إلى الدوري الإسباني، بعدما ارتدى قمصان أندية، فياريال، أتلتيكو مدريد، إشبيلية، وفالنسيا.

فييتو، بدأ مسيرته الاحترافية مع كرة القدم مع فريق راسينج الأرجنتيني خلال الفترة من 2011–2014، وانتقل إلى فياريال الإسباني موسم 2014–2015، ورحل إلى أتلتيكو مدريد في الفترة 2015–2019، تخللها اللعب مع إشبيلية على سبيل الإعارة موسم 2016 –2017، وبعدها انتقل إلى فالنسيا معارًا كما لعب لفريق فولهام الإنجليزي في موسم 2018–2019 كمعار أيضًا، كما انضم إلى سبورتنج لشبونة البرتغالي خلال الفترة 2019–2021.

وارتدى فييتو قميص الهلال في 2021 بعقد لمدة 3 سنوات، وخاض 79 مباراة وسجل 19 هدفًا وصنع 6 آخرين.

وأعلن القادسية تعاقده مع فييتو بشكل رسمي دون الكشف عن تفاصيل التعاقد، ليكمل رحلته في الدوري السعودي، ولكن على مستوى دوري الدرجة الأولى (يلو)، حيث ينافس القادسية حاليًا في هذا الدوري، ويسعى للعودة لدوري المحترفين تحت قيادة مدربه روبي فاولر أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي.

ويعتبر التعاقد مع فييتو، الصفقة السادسة في الميركاتو الصيفي الحالي بالنسبة لنادي القادسية على مستوى المحترفين الأجانب، بعد المدافع الألماني ألكسندر هاك، والمدافع الإسباني ألفارو جونزاليس، ومواطنه حارس المرمى جويل روبلز، والإنجليزي ماكس باور، والمهاجم السنغالي مباي دياني.

ويعد لوسيانو فييتو، ثالث أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية في نسختها الأخيرة، التي حصل عليها ريال مدريد الإسباني، وذلك بعدما أسهم في حصول الهلال السعودي على الميدالية الفضية ووصافة مونديال الأندية.