رسميًا.. الأهلي السعودي يضم «كيسي» من برشلونة

أعلن نادي الأهلي السعودي، مساء اليوم الأربعاء، تعاقده رسميًا مع الإيفواري فرانك كيسي، قادمًا من برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وضم أهلي جدة، كيسي، بعدما اجتاز الفحص الطبي في الساعات القليلة الماضية، ووقع على عقود انتقاله للإمبراطور في الميركاتو الصيفي الحالي.

ونشر النادي السعودي، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، يعلن من خلاله انتقال كيسي لصفوف الفريق، ورحب الحساب بالفيل الإيفواري، معلقًا على الفيديو: «مسيرة حافلـة مع الكبار، وللقصة بقية هنـا، مرحبًا كيسي».

ولم يعلن الأهلي السعودي، التفاصيل المالية لإتمام صفقة كيسي، ولكن أكدت تقارير صحفية أن الصفقة كلفت خزائن النادي 12.5 مليون يورو.

وتعد صفقة فرانك كيسي هي الخامسة في الصيف الجاري على مستوى اللاعبين الأجانب، بعدما نجح أهلي جدة في التعاقد مع إدوارد ميندي حارس تشيلسي السابق، بالإضافة إلى ضم رياض محرز من مانشستر سيتي وفيرمينو مهاجم ليفربول السابق، وألان ساينت ماكسيمين من نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وانضم كيسي لصفوف برشلونة في الانتقالات الصيفية لموسم 2022-2023 قادمًا من ميلان الإيطالي، ليشارك مع الفريق الكتالوني في 43 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلهم خلال 1797 دقيقة لعب.