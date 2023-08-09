محافظ مطروح يناقش الرؤية المستقبلية ومقترحات تطوير واحة سيوة

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، الرؤية المستقبلية ومقترحات تطوير واحة سيوة، وذلك بحضور النائبة فتحية السنوى، ومحمد بكر رئيس مدينة سيوة، وعدد من كبار مشايخ الواحة، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات والقطاعات التنفيذية المعنية بالمحافظة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته الميدانية لواحة سيوة الشهر الماضى، بعرض رؤية شاملة لتطوير الواحة لتحتل مكانتها السياحية العالمية وإبراز أهم المقومات وتنوع السياحةبها مع الحفاظ على الطابع والطراز البيئى وتوفير مزيد من الخدمات للمواطنين وزائري سيوة.

حيث استعرض رؤساء الأجهزة التنفيذية المعنية الإمكانيات والموارد الحالية ورؤيتهم ومقترحاتهم للعمل على توفير مزيد من الخدمات والاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات وتعظيم العائد منها، مع عرض المطالب والاحتياجات لتطوير كل قطاع وسرعة استكمال البيانات والمقترحات للوصول إلى الشكل اللائق الواحة.

محافظ مطروح يناقشزالرؤية المستقبلية ومقترحات تطوير واحة سيوة

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