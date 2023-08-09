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الأربعاء 09 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البنك الدولي يمول بناء 150 مدرسة شمال غرب نيجيريا

البنك الدولي
البنك الدولي
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أعلن البنك الدولي عن خطط لبناء 150 مدرسة ثانوية جديدة في ولاية كاتسينا شمال غرب نيجيريا من خلال مشروع "مبادرة المراهقات من أجل التعلم والتمكين".

أكد المدير القطري للبنك الدولي شوبهام تشودري - في بيان اليوم الأربعاء - أن المبادرة تشمل أيضًا تجديد 300 مدرسة ثانوية قائمة في الولاية، وتدريب 13 ألف معلم خلال العامين.

وأوضح أنه سيتم رفع كفاءة المدارس من خلال ربطها بخدمات الإنترنت وأنظمة الطاقة الشمسية، ومدها بأجهزة الكمبيوتر، بالإضافة إلى تدريب 9 آلاف مدرس إضافي، على محو الأمية الرقمية والتعلم عن بُعد.

البنك الدولي نيجيريا الإنترنت