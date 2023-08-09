نصف نهائي البطولة العربية.. بانيجا يقود هجوم الشباب السعودي أمام الهلال

أعلن الهولندي مارسيل كايزر، المدير الفني لفريق الشباب السعودي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة الهلال السعودي، خلال المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية) 2023.

وتنطلق مباراة الهلال والشباب في التاسعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية، وبإدارة تحكيمية مصرية بقيادة الحكم الدولي أمين عمر.

ويقود الأرجنتيني إيفر بانيجا، هجوم الشباب أمام الهلال، بجوار عبدالله الجوعي وهتان باهبري، على أن يتواجد الكولومبي جوستافو كويلار في خط وسط الفريق كأساسي.

وتأهل الشباب إلى دور قبل النهائي من البطولة العربية، بعد الفوز على الوحدة الإماراتي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

وبلغ الهلال، نصف نهائي البطولة العربية، بعد فوزه على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور ربع النهائي.

تشكيل الشباب السعودي

حراسة المرمى: كيم سيونج جيو.

خط الدفاع: فواز الصقور- حسان تمبكتي - حسين الصبياني - حسين مسعود.

خط الوسط: جوستافو كويلار - رياض شراحيلي- سعيد اليامي.

خط الهجوم: إيفر بانيجا - عبدالله الجوعي - هتان باهبري.