«لكي حبي وفؤادي».. طلاب إندونيسيا ينشدون حبا في مصر وتقديرا للأزهر

في لفتة مميزة، تمثل الحالة الفريدة التي يعيشها الطلاب الوافدين في رحاب مصر والأزهر الشريف، وتؤكد متانة العلاقات المصرية الاندونيسية، عبر الطلاب الإندونيسيين الدارسين في الأزهر الشريف، عن عظيم حبهم وتقديرهم لمصر وأزهرها الشريف، حيث أبدعو في ترديد النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية، أثناء افتتاح الندوة العلمية، التي نظمتها مؤسسة "السلام في العالمين" الإندونيسية، بالتعاون مع جامعة الأزهر، تحت عنوان «الحضارة والفكر الإسلامي ودور خريجي الأزهر في تطبيق القيم الأزهرية».

من جانبه أشاد الدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، بمستوى طلاب وطالبات إندونيسيا الدارسين في رحاب جامعة الأزهر، مؤكدًا أنهم طلاب متميزون علمًا وخلقًا، وأنهم يلعبون دورا كبيرا في تعزيز العلاقات بين مصر وإندونيسيا.

شارك في الندوة، الدكتور شفر الدين كامبو رئيس مؤسسة «السلام في العالمين بإندونيسيا»، والدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر السابق، ونائب رئيس الرابطة العالمية لخريجي الأزهر، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، والدكتور لطفي رؤوف السفير الاندونيسي بالقاهرة، بالإضافة إلى مئات الطلاب الإندونيسيين الدارسين بالأزهر الشريف.