البطولة العربية.. رونالدو يقود النصر السعودي للنهائي على حساب الشرطة العراقي (فيديو)

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريقه النصر السعودي للتأهل لنهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية) 2023، بعد الفوز على الشرطة العراقي بهدف للا شئ، خلال المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات دور نصف النهائي من المسابقة، والتي أقيمت على ملعب استاد مدينة الملك سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

ولم ينجح لاعبو الفريقين في هز الشباك الساكنة في الشوط الأول، لينتهي بالتعادل السلبي، فيما حقق النصر مبتغاه من اللقاء في الشوط الثاني، وذلك عن طريق رونالدو الذي أحرز هدفًا من ركلة جزاء في الدقيقة 75 من زمن المباراة.

وتواجد كريستيانو رونالدو في التشكيل الأساسي للعالمي، رفقة السنغالي ساديو ماني، والبرازيلي أندرسون تاليسكا. كما تواجد كل من، سيكو فوفانا، بروزوفيتش، وأليكس تيليس كأساسيين منذ بداية المواجهة.

ويواجه النصر، الفائز من مباراة الهلال والشباب السعوديين، في نهائي البطولة العربية يوم 12 أغسطس 2023.