أرقام جلوس ومقار الاختبارات للراغبين في الالتحاق بمدارس المتفوقين

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أرقام جلوس للطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين، لدخول اختبارات القبول.

كما حددت مقار أداء الامتحانات للطلاب بالمحافظات على مستوى الجمهورية.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن فتح باب التقدم للقبول بمدارس المتفوقين STEM للحاصلين على شهادة إتمام التعليم الأساسى فى العام الدراسى 2023/2022 دور أول.

وجاءت شروط التقديم:

أن يكون مجموع درجات الطالب 274.5 (98%) من المجموع الكلى فقط ولا يشترط حصول الطالب على الدرجة النهائية في أى من المواد المقررة أو يكون مجموع درجات الطالب 266 (95%) وحاصل على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد وهم من (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم).

https://stemexls.emis.gov.eg/?fbclid=IwAR1mfbcxFSYq8jzlSy6dO_-wrYFIhGCMD9hm6_H_DqLYBmJDryaY4lMEWc0_aem_AbIis5p8XonmvTByPgYp41vpBVulUS0-ajchM4qv3lbWHBzgvjUXOXMiAWRQ0I2bnlk&mibextid=Zxz2cZ