طارق العشري يدرس ناشئي الاتحاد السكندري لضم المميزين لصفوف الفريق الأول

يدرس طارق العشري ،المدير الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري ،عناصر الناشئين بقطاع الكرة ،لضم المميزين لصفوف الفريق الأول ،خلال فترة الإعداد الحالية ،والتي تقام على ملاعب النادى بسموحة ،في إطار استعدادات الموسم الجديد.

وكان«العشري »قد طلب من محمود عز ،رئيس قطاع الناشئين لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى ،بتجميع الفرق ،لمشاهدتها ومنح العناصر المميزة فرصة التواجد وتمثيل الفريق الأول خلال مشاركته بمنافسات مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2022 -2023 .

وينتظر العشري وجهازه المعاون ،قرعة الدوري الممتاز الجديد موسم 2023- 2024 ،لبحث ترتيب أوضاع فريق الكرة قبل انطلاق الموسم الجديد.

واستقر «العشري »على موعد دخول فريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري ،معسكره المغلق ،بأحد فنادق الثغر ،بداية من ٢٦ أغسطس الجاري ويستمر لمدة أسبوعين ،ضمن خطة استعدادات الموسم الجديد .