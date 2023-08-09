نجوم الزمالك يدافعون عن شيكابالا بعد هجوم مرتضى منصور

دخل شيكابالا لاعب الزمالك في صدام عنيف مع مرتضى منصور رئيس النادي والصادر حكم قضائي بعزله مؤخرا ويمارس مهامه من خارج النادي بالتنسيق مع أعضاء مجلس الإدارة الحالي.

ونشر شيكابالا بيان رد فيه على هجوم مرتضي منصور، مؤكدا أن الإدارة الحالية هي سبب الأزمات التي يمر بها الزمالك، وأن النادي غير محجوز على أرصدته بالبنوك كما يتردد، وأن لاعبي فريق كرة القدم بالزمالك لم يحصلون على رواتبهم منذ أشهر .

وتضامن نجوم الزمالك السابقين مع شيكابالا من خلال بيانات لهم أكدوا في مجملها، أن شيكابالا أسطورة للزمالك والإساءة له مرفوضه، وأبرزهم حسين لبيب رئيس النادي السابق ونجم فريق اليد بالزمالك السابق و الذى نشر بيان أكد فيه أن شيكابالا يعشق الزمالك ويجب تكريمه وليس الإساءة له، كما تضامن أيمن يونس وأحمد عيد عبدالملك ووائل القباني وبعض لاعبي الزمالك السابقين مع شيكابالا ضد مرتضي منصور وضد أخطاء إدارة الزمالك الكثيرة مؤخرا .

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 20 يوما عقب مشاركة الأبيض في البطولة العربية على أن يعود الفريق للتدريبات يوم 25 أغسطس الجاري استعدادا للموسم الجديد.

ويعد موسم الزمالك المنقضي من أسوأ مواسمه التاريخية، حيث بدأ الفريق الموسم بخسارة السوبر المصري السعودي أمام الهلال السعودي، ثم خسر السوبر المصري أمام الأهلي، ثم خرج من دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات، ثم خرج من بطولة كأس الرابطة، ثم خرج من كأس مصر في النسخة الأخيرة من نصف النهائي أمام بيراميدز، ثم انسحب من خوض السوبر المصري، ثم خسر الدوري المصري رسميا لصالح الأهلي، ثم خرج منذ أيام قليلة من البطولة العربية للأندية من دور المجموعات.