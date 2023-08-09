ads
الأربعاء 09 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نجوم الزمالك يدافعون عن شيكابالا بعد هجوم مرتضى منصور

شيكابالا نجم الزمالك
شيكابالا نجم الزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

دخل شيكابالا لاعب الزمالك في صدام عنيف مع مرتضى منصور رئيس النادي والصادر حكم قضائي بعزله مؤخرا ويمارس مهامه من خارج النادي بالتنسيق مع أعضاء مجلس الإدارة الحالي.

ونشر شيكابالا بيان رد فيه على هجوم مرتضي منصور، مؤكدا أن الإدارة الحالية هي سبب الأزمات التي يمر بها الزمالك، وأن النادي غير محجوز على أرصدته بالبنوك كما يتردد، وأن لاعبي فريق كرة القدم بالزمالك لم يحصلون على رواتبهم منذ أشهر .

وتضامن نجوم الزمالك السابقين مع شيكابالا من خلال بيانات لهم أكدوا في مجملها، أن شيكابالا أسطورة للزمالك والإساءة له مرفوضه، وأبرزهم حسين لبيب رئيس النادي السابق ونجم فريق اليد بالزمالك السابق و الذى نشر بيان أكد فيه أن شيكابالا يعشق الزمالك ويجب تكريمه وليس الإساءة له، كما تضامن أيمن يونس وأحمد عيد عبدالملك ووائل القباني وبعض لاعبي الزمالك السابقين مع شيكابالا ضد مرتضي منصور وضد أخطاء إدارة الزمالك الكثيرة مؤخرا .

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 20 يوما عقب مشاركة الأبيض في البطولة العربية على أن يعود الفريق للتدريبات يوم 25 أغسطس الجاري استعدادا للموسم الجديد.

ويعد موسم الزمالك المنقضي من أسوأ مواسمه التاريخية، حيث بدأ الفريق الموسم بخسارة السوبر المصري السعودي أمام الهلال السعودي، ثم خسر السوبر المصري أمام الأهلي، ثم خرج من دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات، ثم خرج من بطولة كأس الرابطة، ثم خرج من كأس مصر في النسخة الأخيرة من نصف النهائي أمام بيراميدز، ثم انسحب من خوض السوبر المصري، ثم خسر الدوري المصري رسميا لصالح الأهلي، ثم خرج منذ أيام قليلة من البطولة العربية للأندية من دور المجموعات.

شيكابالا الزمالك مرتضى منصور