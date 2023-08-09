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الأربعاء 09 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ارتفاع أسعار البنزين فى اليابان إلى أعلى مستوى منذ 15 عاما

البنزين
البنزين
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قالت الحكومة اليابانية، اليوم الأربعاء، إن أسعار البنزين بالتجزئة في اليابان سجلت أعلى مستوى لها في 15 عامًا هذا الأسبوع، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط الخام والتخفيض التدريجي في الدعم الحكومي المقدم لتحقيق الاستقرار في أسعار البنزين.

وقالت وزارة الصناعة إن متوسط سعر التجزئة الوطني للبنزين العادي ارتفع 3.6 ين مسجلًا 180.3 ين للتر، متجاوزا 180 ين لأول مرة منذ أغسطس 2008، كما سجل زيادة للأسبوع الثاني عشر على التوالي.

وذكرت مصادر إعلامية محلية أن الحكومة اليابانية تقدم دعما لمصافي التكرير منذ يناير 2022 للمساعدة في الحد من الارتفاع الحاد في أسعار البنزين فيما ساعدت الإعانات في خفض متوسط الاسعار بمقدار 6 ين.

وأعتبرت أن ارتفاع أسعار البنزين؛ يمثل ضربة للأسر في وقت يقود فيه المزيد من الناس السيارات للأنشطة الترفيهية الصيفية وزيارات منازل الآباء.

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