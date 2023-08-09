مصرع 11 شخصًا إثر اندلاع حريق في منزل لذوي الاحتياجات الخاصة بفرنسا

أكدت نائبة المدعي العام في كولمار، ناتالي كيلفاسر، مصرع 11 شخصًا، في الحريق الذي اندلع صباح اليوم الأربعاء، بالمنزل الريفي في إقليم "الراين الأعلى" (شمال شرق فرنسا)، وكان بداخله شباب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

أعلنت السلطات المحلية في إقليم "الراين الأعلى" أن 11 شخصًا (مشرف وعشرة بالغين يعانون من إعاقات عقلية خفيفة) "في عداد المفقودين" بعد أن فُقد الاتصال بهم جراء اندلاع حريق في منزل ريفي في بلدة "فينزنايم"، إلا أن رجال الإطفاء صرحوا أنهم تمكنوا من تحديد موقع 11 جثة تحت الأنقاض، وتم انتشال ثلاثة منهم.

وكان يتواجد بالمنزل وقت اندلاع الحريق 28 شخصا بعضهم يعاني من "إعاقة ذهنية خفيفة"، وتم إجلاء 17 منهم عند وصول فرق الإنقاذ، وتم رعايتهم الا أن أحدهم في حالة حرجة.

ووصلت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن إلى مكان الحادث، وأعربت عن حزنها وأسفها جراء هذا الحادث الأليم، الذي أودى بحياة 11 شخصا، ووصفته بالمأساة المروعة، مشيرة إلى أنه من السابق لآوانه معرفة ملابسات الحادث والتحقيقات جارية الان. وقدمت بورن دعمها الكامل لأسر الضحايا والمصابين ورجال الأمن والانقاذ.

كان رجال الإطفاء قد افادوا بأن حريقا اندلع صباح اليوم /الأربعاء/ في منزل مخصص لشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة في "فينزنايم" بالراين الأعلى في منطقة الألزاس، ويقع بالقرب من المعهد العلاجي والتعليمي والتربوي الذي يستقبل أشخاص من ذوي الهمم.

امتد الحريق سريعا في المنزل، ولكن سرعان ما تدخل أكثر من 70 من رجال الاطفاء وقاموا بإخماده حيث كان داخله مجموعة من الشباب من مدينة "نانسي" (شمال شرق البلاد) لقضاء العطلة الصيفية.

أعرب الرئيس الفرنسي عن بالغ حزنه وأسفه جراء هذا الحادث. وقال في تغريدة نشرها على موقع "X" (تويتر سابقا)، "بعد هذا الحادث الأليم، أفكاري مع الضحايا والمصابين وذويهم" وقدم الشكر للقوات الأمنية ورجال الإطفاء الذين سرعان ما تدخلوا لإخماد الحريق.