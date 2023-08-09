أمين التعاون الإسلامي يؤكد أهمية تطوير التعاون في القطاعات الاستراتيجية مع تايلاند

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، رغبة المنظمة في تطوير التعاون في القطاعات الاستراتيجية مع ممكلة تايلاند بما في ذلك نقل المعرفة والزراعة وبناء القدرات، وغيرها من المجالات.

ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن ذلك جاء خلال لقاء أمين التعاون الإسلامي اليوم الاربعاء، مع نائب رئيس الوزراء وزير الشئون الخارجية لمملكة تايلاند دون برامودويناوي، حيث أعرب عن تقديره لحكومة تايلاند، العضو المراقب في المنظمة، على دعمها المستمر للمنظمة، ولحماية حقوق المسلمين في تايلاند، وكذلك لتعاونها المثمر مع العديد من الدول الأعضاء في المنظمة، ولاسيما في أفريقيا.

من جانبه، أشاد برامودويناي، بمنظمة التعاون الإسلامي واستعرض الجهود التي تبذلها بلاده لتعزيز التعايش السلمي وحقوق المسلمين، كما أشار إلى مساهمة تايلاند، كدولة نشطة وتتمتع بصفة عضو مراقب بالمنظمة، في تعزيز التعاون الإنمائي مع الدول الأعضاء في المنظمة.

وأكد الطرفان - خلال اللقاء - التزامهما باتخاذ المزيد من الإجراءات للتصدي بشكل أفضل للتحديات المشتركة وبناء شراكات أوسع وأعمق.