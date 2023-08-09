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الأربعاء 09 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

إنجي علي تقدم المؤتمر الصحفي لمصمم الأزياء العالمي مايكل سينكو

انجي علي من مؤتمر
انجي علي من مؤتمر مايكل سينكو
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حضرت منذ قليل الإعلامية إنجي علي بصحبة مصمم الأزياء العالمي "مايكل سينكو" استعدادا للكشف عن تفاصيل عرض الازياء المقرر تقديمة غدا ضمن فعاليات مهرجان العلمين، وبحضور كل من: جورج متري، الدكتور سيد علي،  ياسمين ثروت، داليدا عياش. 
يذكر أن مهرجان العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط شهد منذ بداية فعالياته يوم الخميس 13 يوليو الماضي، عددا كبيرا من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية، وتستمر تلك الفعاليات طوال موسم الصيف؛ ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

مايكل سينكو العلمين الجديدة إنجي علي