الإمارات تنظم قمة عالمية لمناقشة تكنولوجيا الميتافيرس ومواجهة جرائم العالم الافتراضي

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة ، اليوم الأربعاء، عن بدء إجراءات تنظيم قمة عالمية لمناقشة تحديات حوكمة تكنولوجيا الميتافيرس لمواجهة جرائم الانترنت والعالم الافتراضي.

وكشف بيان صادر عن النيابة العامة الإماراتية عن طبيعة تلك الإجراءات التي تستهدف تعزيز الإطار القانوني الدولي في مواجهة جرائم العالم الافتراضي.

وتعد تلك القمة هي الأولي من نوعها في حماية المواطنين على العالم الافتراضي التي من المقرر أن يشارك فيها تجمع كبير من الخبراء والمختصين في تكنولوجيا الميتافيرس، بالإضافة إلى الخبراء القانونيين.