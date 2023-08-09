البطولة العربية.. شوط أول سلبي بين النصر السعودي والشرطة العراقي

سيطر التعادل السلبي على نتيجة الشوط الأول من المباراة المقامة حاليًا بين النصر السعودي ونظيره الشرطة العراقي، على ملعب استاد مدينة الملك سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية) 2023.

ولم ينجح لاعبو الفريقين في هز الشباك الساكنة في الشوط الأول، حيث ألغى حكم اللقاء هدفًا في الدقيقة 32 لصالح النصر، سجله نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتواجد رونالدو في التشكيل الأساسي للعالمي، رفقة السنغالي ساديو ماني، والبرازيلي أندرسون تاليسكا.

كما تواجد في تشكيل النصر الأساسي، سيكو فوفانا، بروزوفيتش، وأليكس تيليس.

وكان الشرطة العراقي، تأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة العربية بعد الفوز الكبير، الذي حققه على حساب السد القطري بنتيجة 4-2.

بينما تأهل النصر السعودي على حساب فريق الرجاء المغربي بعدما انتصر عليه بنتيجة 3-1.