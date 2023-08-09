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الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

غدا.. عاطف الطيب ضيف صالون "كلام فى السيما"

صالون كلام فى السيما
صالون كلام فى السيما
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يناقش المخرج أشرف فايق سينما عاطف الطيب بسينما الهناجر فى تمام الساعة الخامسة مساءً  غداً الخميس من خلال صالون كلام في السيما .

يبدأ الصالون بالحديث عن المخرج الكبير عاطف الطيب، وما قدمه للسينما من خلال أعماله، وكيف قدم رؤيته الإخراجية والفنية من خلال سرده لأفلامه الواقعية وشرح الكثير من تفاصيل وتكنيك العمل، من خلال عرض أجزاء من أعماله الفنية أثناء النقاش والتعقيب عليها.


يقام الصالون  تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ، والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية .

تدير الندوة الناقدة الفنية دعاء حلمى، وأعد المشاهد الفيلمية كل من ياسر عبد الرازق، ياسر البغدادى.

اشرف فايق عاطف الطيب نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة صالون كلام في السيما