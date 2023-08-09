مفاجأة في تطورات تعاقد ريال مدريد مع مبابي

شهدت الساعات القليلة الماضية، مفاجأة من نادي ريال مدريد الإسباني بشأن تطورات تعاقده مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن مفاجأة بشأن انتقال مبابي المحتمل لصفوف ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد رفض قائد منتخب فرنسا، تجديد عقده مع سان جيرمان، ما دفع الأخير لعرضه للبيع، حيث أصبح من اللاعبين الغير مرغوب فيهم في قائمة النادي الباريسي بسبب رفضه للرحيل هذا الصيف أو تجديد عقده مع الفريق.

كان رئيس البي إس جي، القطري ناصر الخليفي، طلب في يونيو الماضي 300 مليون يورو مقابل التفريط في خدمات مبابي للملكي، لكنه سيقبل حاليًا بـ230 مليون يورو موزعة بين النادي وبين مبابي.

وينتهى عقد صاحب الـ24 عامًا، مع باريس سان جيرمان، بنهاية الموسم الجديد 2023-2024 في يونيو 2024، ليصبح لاعبًا حرًا في الميركاتو الصيفي المقبل.

وبحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، التي كشفت عن مفاجأة بشأن انتقال مبابي لنادي ريال مدريد، إذ يجهز الإعلام الرسمي للريال الآن الفيديوهات واللقطات المثيرة التي ستستخدم في فيديو تقديم مبابي كلاعب جديد في صفوف الميرينجي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن هذا الأمر قد يزيد الإثارة بشأن اقتراب الصفقة، لكن يجب التوضيح أن نفس الشيء حدث في العام الماضي من الإعلام الرسمي لريال مدريد، قبل أن يعلن اللاعب الفرنسي تجديد عقده مع باريس سان جيرمان.

وأوضحت بعض التقارير، أن ريال مدريد قد يقدم عرضًا بسعر منخفض لضم مبابي في اللحظات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وانضم كيليان مبابي لباريس سان جيرمان في صيف 2017، قادمًا من موناكو مقابل 180 مليون يورو.