رئيس المريخ البورسعيدي يحذر من اختفاء الأندية الجماهيرية

حذر أحمد جوهر رئيس نادى المريخ من إختفاء الأندية الشعبية و الجماهيرية تدريجياً من المسابقات و هذا ماحدث بالفعل

وقال الأن أجدد مخاوفي الكبيرة من عدم الحفاظ على مقدرات أندية المحافظات ذات التاريخ والشعبية.



وتابع جوهر خلال تصريحات إعلامية لن ندفن رؤوسنا في التراب عشرات السنوات من تواجد أندية الشركات و لم تتقدم الكرة المصرية خطوة للأمام .

أضاف لن تجد دوري في العالم يضم هذا الكم من أندية لا تملك مشجع واحد ؟ ولم لا إن كان لاعبي أندية الشركات أنفسهم يشجعون فرق أخرى جماهيرية .



و شدد رئيس المريخ على أن الجميع يتغنى بالدفاع عن حقوق الأندية الجماهيرية دون تقديم أي حلول لافتا الى أنه آن الأوان أن ينتفض مسئولي الكرة في مصر للحفاظ على الأندية الجماهيرية .

واوضح أن قواعد اللعب النظيف تنص على عدم السماح للنادي بالإنفاق أكثر من دخله ويستثنى من ذلك مصاريف الملاعب والبنية التحتية في حين يدخل فيها كل الأجور سواء للاعبين أوالموظفين وباقي المصاريف التي تشمل تشغيل النشاط الكروي .