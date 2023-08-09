الخارجية: نرحب بقرار أستراليا باعتبار المستعمرات الإسرائيلية غير قانونية

الأربعاء 09/أغسطس/2023 - 06:27 م

رحبت الخارجية المصرية اليوم الأربعاء، بإعلان وزيرة خارجية أستراليا بيني وونج، اعتزام حكومة كانبيرا إعادة استخدام مصطلح «الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية».

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة «إكس- تويتر سابقا»: «نُرحِب بإعلان وزيرة خارجية أستراليا اعتزام الحكومة الاسترالية إعادة استخدام مصطلح (الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية)، واعتبار المستعمرات الإسرائيلية، غير قانونية».

ووصف المتحدث، إعلان وزيرة خارجية أستراليا بأنه «خطوة إيجابية، ومهمة على مسار ترسيخ واحترام الشرعية الدولية وحماية الحقوق الفلسطينية».