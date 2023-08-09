وزارة الدفاع الروسية تعلن مقتل 795 جنديا أوكرانيا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، القضاء على 795 جنديا أوكرانيا على مختلف المحاور، واعتراض تسعة صواريخ هيمارس أمريكية الصنع في خيرسون خلال يوم.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم /الأربعاء/ - أنه تم صد خمس هجمات والقضاء على 370 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدفع (M777) أمريكي وعدة مدافع (D-20) على محور دونيتسك، فيما واصلت القوات تقدمها وعززت مواقعها التكتيكية وقضت على 75 جنديا أوكرانيا، ودمرت مدفع بولنديا ورادار أمريكي الصنع، على محور كوبيانسك.

وأضافت أنه تم صد ثلاث هجمات على بلدتي رابوتينو وأوسبينوفكا بمقاطعة زابوروجيه، والقضاء على 40 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدافع (D-30)، كما تم صد هجومين والقضاء على 80 جنديا أوكرانيا، على محور كراسنوليمانسكي.

وفي جنوب دونيتسك، أشارت الدفاع الروسية إلى القضاء على 180 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفعي جياسينت-بي ومدافع أكاتسيا، لافتة إلى مقتل 50 أوكرانيا وتدمير 35 مسيرة في خاركوف ولوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجيه.