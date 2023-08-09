المشدد 15 سنة لشخصين في قتل شاب بمنشية الصدر

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد 15 سنة بتهمة قتل شاب بسبب خلافات بينهما بمنطقة منشية الصدر .

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بلاغا من المستشفى بوصول شاب مصاب بطعنات في القلب والبطن وتوفي إثر إصابته داخل المستشفى.

وكشف أمر الإحالة أن كل من ج.ا عاطل ،س .م ميكانيكي بيتا النية وعقدا العزم على قتل المجني عليه ح.ص عامل عمدا مع سبق الإصرار والترصد بسبب خلافات بينهما علي مبلغ مالي حيث اعدا له سلاح أبيض مطواه وقتلاه.

القت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.