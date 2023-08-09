لاعبان من الزهور ضمن المنتخب في بطولة العلمين للطائرة الشاطئية

يخوض نجما الكرة الطائرة بنادي الزهور، جودي محمد مدين ويوسف محمد ذكي مع المنتخب الوطني بطولة العلمين الدولية للكرة الطائرة الشاطئية رجال وسيدات المقرر إقامتها خلال الفترة من 23 حتى 26 أغسطس الجاري بمدينة العلمين لأول مرة بمصر بمشاركة أكثر من 20 دولة.

وقام المستشار محمد الدمرداش رئيس نادي الزهور و محمد مطيع سكرتير عام النادي باستقبال لاعبا الكرة الطائرة بالنادي جودي محمد مدين ويوسف محمد ذكي لتشجيعهما قبل المشاركة مع المنتخب الوطني في بطولة العلمين الدولية للكرة الطائرة الشاطئية والتي تقام لأول مرة في مصر.



تخوض جودي محمد مدين بطولة العلمين الدولية مع لاعبة نادي الزمالك روان عشماوي. وتعتبر جودي محمد مدين من لاعبات النادي المميزات حيث تلعب مع فريق -17 سنة للكرة الطائرة واستطاعت تحقيق نتائج مميزة مع فريق النادي مثل ذهبية بطولة القاهرة والمركز الخامس في بطولة الجمهورية.

وقالت لاعبة الزهور: ”نجحت في دخول المنتخب الوطني بفضل تواجدي في نادي الزهور حيث كان يتم تصعيدي للعب مع الفريق الأول مما ساهم في ظهوري بشكل جيد“.

وأكدت أن دعم وتشجيع مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار محمد الدمرداش يمثل دافع كبير لكل اللاعبين ويدفعهم لبذل مزيد من الجهد لتحقيق نتائج أفضل.