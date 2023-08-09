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الأربعاء 09 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

3 لاعبين من الزمالك في قائمة منتخب السلة استعدادا للمونديال

عمر هشام لاعب سلة
عمر هشام لاعب سلة الزمالك
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 استدعى روي رانا المدير الفني لمنتخب مصر لكرة السلة 3 لاعبين من الفريق الأول بنادي الزمالك، للانتظام في معسكر الفراعنة بالإمارات استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم.

ضمت قائمة اللاعبين كل من، عمر هشام ووليد عبدالجواد وخالد عبدالناصر.

 تقام بطولة كأس العالم في الفترة من 25 أغسطس الجاري حتى 10 سبتمبر المقبل في الفلبين واليابان وإندونيسيا .

يقود فريق كرة السلة بنادي الزمالك، أحمد مرعي مديرًا فنيًا، وياسر عبدالوهاب مدربًا عامًا، وسمير جودة مدربًا مساعدًا، وإسلام جمعة طبيبًا، ومحمد سعيد مخططًا للأحمال ومصطفى محسن مديرًا إداريًا، ورامي العايدي إداريًا. ويشرف على ألعاب الصالات أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي.

روي رانا منتخب مصر لكرة السلة الزمالك بطولة كأس العالم عمر هشام