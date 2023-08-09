وزارة الشباب تواصل تنفيذ ملتقيات "توظيف مصر" مع حياة كريمة

تعلن وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة عن تنفيذ ملتقيان للتوظيف بمحافظتي الدقهلية والقليوبية يومي (20 , 21) أغسطس الجاري، من خلال مبادرة "توظيف مصر"، استمرار لنجاح ملتقيات التوظيف بالمحافظات، ويسبق تلك الملتقيات مجموعة من التدريبات من أجل الإستعداد لسوق العمل خلال الفترة من (15 -17 ) أغسطس المقبل من خلال مبادرة "طور وغير".

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن ملتقيات التوظيف تأتى في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضية بتأهيل الشباب المصري لسوق العمل، بالإضافة الى توفير فرص العمل اللائقة للشباب في كافة محافظات مصر، مشيراً إلي أن الفترة المقبلة ستشهد سلسلة من الملتقيات بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة في محافظات الدلتا وصعيد مصر لتقديم خدمات التوظيف للشباب المصري خاصة في قرى حياة كريمة.

وتهدف تلك الملتقيات إلي صقل الشباب بمهارات سوق العمل الوظيفية والتكنولوجية، وتوفير فرص العمل لجميع المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، وكذا توفير فرص عمل للشباب من ذوى الهمم.

تجدر الإشارة إلي أنه تم تنفيذ 6 ملتقيات توظيف خلال شهر يوليو وأغسطس في محافظات "الغربية، المنوفية، أسيوط، بنى سويف، الشرقية، قنا".